Uyuşturucu ve silah ile yakalanan 3 şahıs serbest bırakıldı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde kısıtlama saatlerinde sokakta bekçilerin kovalamacı sonucu yakalanan ve üzerlerinden uyuşturucu ile ruhsatsız silah ele geçirilen 3 şahıs serbest bırakıldı.

Olay, gece saatlerinde Gölcük Halıdere Yalı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı gece saatlerinde denetim gerçekleştiren bekçiler, sokakta gezen 3 şahsı durdurmak istedi. Bekçilerin ihtarı sonucu kaçmaya başlayan 3 kişi, kovalamaca sonucu yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi. Polis ekiplerince yapılan üst aramasında Ü.P. isimli şahsın üzerinden 46.80 gr sentetik uyuşturucu, 1 adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 5 adet mermi ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen Ü.P., M.K. ve S.T., adlı şahıslar, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.