Uyuşturucu tacirine jandarmadan operasyon: 1 gözaltı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 1 şahıs, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Şahsın evinde yapılan aramalarda 496 gram toz esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesine yönelik Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, İzmit ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bir şahsın kimliği tespit edildi. A.Ş. isimli şahsın yakalanması için izmit 28 Haziran Mahallesi’ndeki evine operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda evinde yapılan aramalarda 496 gram toz esrar, 1 adet tabanca ve 1 hassas terazi ele geçirilen A.Ş. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

İfadesi için Jandarma Komutanlığına götürülen şüphelinin, işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edileceği öğrenildi.