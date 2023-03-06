Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarında 119 şüpheli yakalandı

Kocaeli’de polis ve jandarma ekiplerinin bir haftada yürüttüğü uyuşturucu ile mücadele çalışmalarında 119 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri 27 Şubat-5 Mart tarihleri arasında uyuşturucu ile mücadele çalışması yürüttü. Yapılan operasyon ve uygulamalarda 119 şüpheli gözaltına alındı. Şahıslardan 12’si tutuklandı, 7’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 99’u serbest bırakıldı, bir kişi ise adliyeye sevk edildi. Yapılan aramalarda da 62 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 395 gram metamfetamin, 73 gram skunk, 917 gram esrar, 1 gram kokain, 4 ecstasy, 2 uyuşturucu hap, 2 bin 955 TL, 2 hassas terazi, 59 fişek ve tabanca ele geçirildi.