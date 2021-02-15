Üstgeçit ve duraklarda buzlanmaya karşı çalışma

Kocaeli’de köprü ve kaldırımlarda buzlanmaya karşı Büyükşehir ekipleri, gece boyunca kar temizliği ve solüsyon çalışması yaptı.

Kocaeli’ni etkisini gösteren kar yağışının ardından Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, soğuk hava ve kar yağışının başlaması ile birlikte oluşan buzlanmalara karşı köprü ve kaldırımlarda gece boyunca kar temizliği ve solüsyon çalışması yaptı. Cuma günü başlayan ve 3 gündür etkisini sürdüren kar yağışıyla vatandaşların olumsuz bir durum yaşamaması için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri ana arter ve caddelerde kar küreme çalışması yaparken, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri ise üst geçit ve kaldırımlarda buzlanmaya karşı çalışma yaptı.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, buzlanma olmaması, vatandaşların kayarak zarar görmemesi için çalışmalarına gece geç saatlerde başladı. Ekipler köprülerde ve duraklara yakın kaldırımlarda kar küreme çalışması yaptı. Kardan temizlenen bölgelerde daha sonra buzlanma ve don olayına karşı engelleyici solüsyonla temizlik çalışması yapıldı. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri sorumluluk sahasındaki tüm üstgeçitlerde bu uygulamayı gerçekleştirdi.