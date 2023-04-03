Usta yazardan vatandaşlara: "Okumayan insan ne bilir?"

Başiskele’de düzenlenen söyleşide vatandaşlarla bir araya gelen yazar ve oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu, "Okumayan insan ne bilir? O yüzden kitap okumak çok önemli. Ama okumuyoruz, sadece seyrediyoruz. Küresel güçler, görsel sanatları imha etmek için kullanıyor, ihya etmek için kullanmıyor. Kitapların bazıları da öyle. O yüzden neyi okumamız gerektiğini de bilelim" dedi.

Başiskele Belediyesi, Ramazan Sohbetleri çerçevesinde Bahadır Yenişehirlioğlu’nu vatandaşlarla buluşturdu. Program öncesinde çocuklara Osmanlı macunu, büyüklere ise Pastacılık Okulu kursiyerlerinin hazırladığı Osmanlı şerbeti ikram edildi. Karşıyaka Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, AK Parti Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral, MHP Başiskele İlçe Başkanı Şahin Kaya, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Okumayan insan ne bilir?"

İnsanoğlunun ihyası için okumak gerektiğini vurgulayan Yenişehirlioğlu, "Allah yarattığı kulunu biliyor. Ancak okuduğunda karanlıktan aydınlığa ulaşabilir. Ancak okuduğunda nereden geldiğini öğrenebilir. Ancak okuduğunda nereye gitmesi gerektiğini bilir. Ancak okuduğunda neyin yararlı neyin yararsız olduğunu tespit edebilir. Okumayan insan ne bilir? O yüzden kitap okumak çok önemli. Ama okumuyoruz, sadece seyrediyoruz. Küresel güçler, görsel sanatları imha etmek için kullanıyor, ihya etmek için kullanmıyor. Kitapların bazıları da öyle. O yüzden neyi okumamız gerektiğini de bilelim. İnsanoğlunun başka türlü değişmesi, dönüşmesi, anlamlı hale gelmesi mümkün değil" dedi.

"Son derece modern"

Bahadır Yenişehirlioğlu, program sonrası Başiskele’nin ilk halk kütüphanesi Kitaphane’yi de ziyaret etti. Kitaphane’nin iç mimarisine hayran kaldığını ifade eden Yenişehiroğlu, "Başiskele’ye gelip de buradaki kütüphaneyi görmemek mümkün değil. Gerçekten muhteşem bir yer geçekleştirmişler. Bütün belediyelerin başına diyorum. Kitapseverler, her cins kitabı buradan temin edip okuyabiliyorlar. Her aşamada insanımız buradan ihya olup çıkıyor. Huzurlu bir çalışma ortamı. Fiziki şartları çok güzel düzenlenmiş, son derece modern. Başiskele Belediyesi’ni bu çalışmasından ve hizmetinden dolayı ayrıca tebrik ediyorum" diye konuştu.