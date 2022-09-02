Usta Çı-Rock konseriyle geçmişe yolculuk yaptılar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ustalar ile çıraklardan oluşan Usta Çı’Rock isimli rock grubu bu kez Gölcük’te vatandaşları coşturdu.

Rock müzikseverlerini buluşturan ve oldukça ilgi gören konserler serisi bu kez Gölcük’te gerçekleşti. 60 yaş üzeri ve genç üyelerin harmanlandığı grupta hafızalara kazınmış türkü ve şarkılar, Gölcük’te dinleyiciyle buluştu. Eskimeyen türkü ve şarkılarla adeta geçmişe yolculuk yapan vatandaşlar, yaklaşık 2 saat süren konserde keyifli anlar yaşadı.

Vatandaşların beğenisini kazanan Usta Çı’Rock grubu, Anadolu Rock Müziği’nin temsilcileri olan Barış Manço, Cem Karaca, Erkin Koray, İskender Doğan, MFÖ, Selda Bağcan ve Şebnem Ferah’tan seslendirdiği şarkılar ile Gölcüklülere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Bir döneme damga vuran şarkıların seslendirildiği konserde vatandaşlar şarkılara eşlik ederek eğlenceli zaman geçirdi.