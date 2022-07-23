banner528

banner549

banner547

Son Dakika
TÜGVA, İBB'ye karşı açtığı tahliye davasını kaybetti
TÜGVA, İBB'ye karşı açtığı tahliye davasını kaybetti
Bursalılar sezon finalini 90’lar ile yaptı
Bursalılar sezon finalini 90’lar ile yaptı
Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz transferini duyurdu
Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz transferini duyurdu
AB: “Türkiye’yi takdir ediyoruz”
AB: “Türkiye’yi takdir ediyoruz”

Üreticiler, ‘Nusrat’ buğday tohumundan memnun

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, yerel buğday tohumunu desteklemek ve üretimi artırmak adına başlatılan projeden olumlu dönüşler alınıyor.

KOCAELİ 23.07.2022, 10:49
Üreticiler, ‘Nusrat’ buğday tohumundan memnun

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, yerel buğday tohumunu desteklemek ve üretimi artırmak adına başlatılan projeden olumlu dönüşler alınıyor.

İzmit Belediyesinin üreticileri desteklemek adına başlattığı tarımsal kalkınma projeleri vatandaşın takdirini topladı. İzmit Belediyesi ve İzmit Ziraat Odası ortaklığında yürütülen ‘Yerel Buğday Tohumunu Destekleme Projesi’ çerçevesinde üreticilere dağıtılan ‘Nusrat’ cinsi buğday tohumunun verimi yüzleri güldürdü. İzmit Şentepe köyünde ‘Nusrat’ cinsi buğdayının hasadını yapan vatandaş Bekir Aygün, “İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in dağıttığı buğdayın güzelliğine bak” ifadelerini kullandı. Üreticiler, Nusrat buğday tohumunu tavuklara yem olarak yedirmeyip tohumluk ayırmayı düşündüklerini dile getirdi.

Yorumlar (0)
28°
açık