Üretici kadınların dayanışması büyüyor: Depremzede kadınları da aralarına bekliyorlar

Kocaeli’de İzmit Kadın Girişimciler Merkezi’nde (İZGİM) kadınlar üretirken aralarındaki dayanışma da büyümeye devam ediyor. Üretimi sürdüren kadınlar İzmit’e yerleşen depremzede kadınları da aralarına davet ediyor.

Kadınların kendi ayakları üzerinde durmaları ve kendi kazançlarını sağlamaları gayesiyle faaliyetlerini sürdüren İzmit Kadın Girişimciler Merkezi’nde kadınlar üretmeye devam ediyor. Ünlü markalarla yapılan iş birlikleri ile kadınlara kazanç sağlayan İZGİM, yeni girişimcilerin yanı sıra 1 yılını dolduran eski girişimcilerden de söz verildiği üzere toplu siparişlerde destek alıyor. İZGİM’de kazanç sağlamanın dışında kadınlar arasında dayanışma ve iş birlikleri de güçleniyor.

Depremzedeleri davet ediyor

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremin ardından tüm birimleriyle harekete geçerek deprem bölgesine yardımlarını ulaştıran İzmit Belediyesi, depremden etkilenen ve İzmit’e gelen kadınları da İZGİM Atölyelerinden faydalanması ve kendi kazançlarını sağlamak amacıyla İZGİM’e davet ediyor.