Üreten kadınlar 88 bin lira gelir elde etti

Ürettikleri el emeği ürünleri Başiskele Kadın El Emeği Mağazası’nda (BAŞKEM) satışa sunan 362 kadın, 2022 yılında 922 ürün satarak, 88 bin 250 TL gelir elde etti.

Başiskele Belediyesi, 2022 yılında kadınlara yönelik yapılan çalışmaların detaylarını paylaştı. Geçtiğimiz yıl hizmete sunulan Aile Danışma ve Yaşam Merkezi’nde kadınlara psikolog ve diyetisyen hizmetleri verildi. Aynı zamanda çeşitli seminerler, kurslar ve bilgilendirme faaliyetleri yapıldı. Barbaros Mahallesi Kiraz Çiçeği Sokak’ta hizmet veren Aile Danışma ve Yaşam Merkezi’nde yetişkin ve çocuklara ayrı ayrı verilen bireysel danışmanlık hizmetinden 2022 yılında bin 865 kişi, beslenme danışmanlığı hizmetinden ise bin 114 kişi faydalandı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü kuruldu

Başiskele Belediyesi, Kocaeli’de bir ilke imza atarak, ilçe belediyeleri içerisinde Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nü kuran ilk belediye oldu. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün kurulmasıyla ilçede kadına yönelik hizmetler artış gösterirken, hizmetler ve etkinlikler daha koordineli hale getirildi.

Üreten kadınlar kazandı

Belediye Başkanı Yasin Özlü’nün seçim beyannamesinde yer alan ve 8 Mart 2020’de hizmete açılan Başiskele Kadın El Emeği Mağazası’nda (BAŞKEM) ilçenin üreten kadınları 2022’de de aile bütçelerine katkı sağlamaya devam etti. Kadınların el emeği göz nuru ürünlerinin gerçek değerini bulması için sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçirilen BAŞKEM’de hiçbir komisyon alınmadan kadınlara ekonomik destek sağlanıyor. Korona virüs salgını sonrası 2022 yılında satış rekoru kıran BAŞKEM’de, 362 kadın üye 922 ürün satarak, 88 bin 250 TL gelir elde etti.

Seminerler düzenlendi

"Konumuz Aile" başlığıyla ünlü yazar ve aile danışmanlarını vatandaşlar ile buluşturan Başiskele Belediyesi, uzman aile danışmanı ve yazar Saliha Erdim, Senai Demirci, Hayati İnanç, Bülent Gardiyanoğlu, Alişan Kapaklıkaya ve Dilek Cesur gibi alanında uzman kişilerin seminerlerine ev sahipliği yaptı.

Aile Akademisi’nde eğitimler devam etti

Aile içi iletişim, aile kurumunu etkileyen sorunların tespiti ve önleyici tedbirler alarak sorunların aşılması konusunda kadınların bilinçlenmesini hedefleyen Aile Akademisi de, 2022 yılında hizmet vermeye başladı. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde yapılan Aile Akademisi’nde uzman gelişim psikoloğu ve klinik psikologlar, çocuk gelişim uzmanları ve aile danışmanları tarafından aile içi iletişim, çocuklarda dikkat gelişimi, akran zorbalığı, sağlıklı kardeş ilişkileri, ergenler ile iletişimin püf noktaları ve sınav kaygısı konularında eğitimler verildi. Kentin 12 farklı noktasında gerçekleştirilen eğitimlere 308 kişi katılım gösterdi.

Evlilik Okulu’na 55 çift katıldı

"Güçlü Bir Kale İçin, Güzel Bir Başlangıç" sloganıyla ilk eğitimine 2022 yılının eylül ayında başlayan Evlilik Okulu’na 5 5çift katıldı. Uzman aile ve çift terapisti Ayşe Altuğ tarafından verilen eğitimlerde ailenin güçlendirilmesi, aile içi iletişimin en güzel şekilde sağlanması, aile içi şiddetin önlenmesi ve boşanmaya sebep olan çatışma durumlarının sağlıklı bir şekilde nasıl çözüme kavuşturabileceği gibi konularda çiftlere önemli bilgiler aktarıldı. Ayda bir gerçekleştirilen Evlilik Okulu’nda katılımcı çiftlere katılım belgesi ve sürpriz hediyeler verildi.

Altın Bilezik ile meslek öğreniyorlar

Başiskele Belediyesi tarafından 2022 yılında hayata geçirilen Altın Bilezik projesi ile kadınların meslek edinmelerine, kendi işlerini kurabilmelerine ve aile ekonomilerine destek sağlamalarına imkan sunuluyor. Başiskele İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle belediyeye bağlı semt konaklarında verilen stilistlik ve moda tasarımı, dikiş ve nakış gibi kurslara kadınlar ilgi gösterdi.

Pastacılık Okulu

Başiskele Belediyesi tarafından hizmete açılan Başiskele Pastacılık Okulu’nda da geleceğin şefleri yetişiyor. Başiskele Halk Eğitim Merkezi tarafından görevlendirilen usta eğitmenler eşliğinde çocuk ve yetişkinlere özel hazırlanan atölye çalışmalarıyla tatlı ve tuzlu lezzetler yapılıyor. Yeniköy Merkez Mahallesi’nde yer alan Halil İbrahim Sofrası Aşevi üst katında gerçekleştirilen eğitimlere 2022 yılında 150 vatandaş katılım sağladı. Kek, pasta, börek, pizza, sütlü tatlı, çikolata yapımı gibi çeşitli tariflerin yapımını öğrenen kursiyerler kurslarda keyifli vakitler geçirdi.

2022 sağlıklı ve zinde geçti

Azize Hatun Kadın Spor Merkezi, Rabia Hatun Kadın Spor Merkezi, Hayme Hatun Kadın Spor Merkezi, Nene Hatun Kadın Spor Merkezi ve Vezirçiftliği Semt Konağı ve Kadın Spor Merkezi’nde geçen yıl 2 bin 866 kadın spor yaparak, zinde kaldı.