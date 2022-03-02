Unutulmaya yüz tutmuş sanatlar Gölcük’te yaşatılıyor

Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen "Öğrenciler Ustalarla Buluşuyor" etkinliğinde unutulmaya yüz tutan sanatlar, gelecek kuşakların ellerinde şekilleniyor.

Gölcük Belediyesi, geleneksel ve unutulmaya yüz tutmuş; kültürel miras özelliği taşıyan sanatları gelecek kuşaklarla buluşturuyor. Bu kapsamda Gölcük Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliğinde düzenlediği "Öğrenciler Ustalarla Buluşuyor" etkinlikleri Gölcük Belediyesi Sanat Galerisi’nde devam ediyor. Etkinlik; usta sanatçı Onur Başpınar tarafından eğitimi verilen parmak dokuma ve Yörük bağı sanatı ile devam etti. Etkinliğe katılan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, geleneksel sanatlar hakkında bilgiler alarak yapılan çalışmaları inceledi.

Etkinlik sonunda öğrencilere sertifikalarını takdim eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Tarihsel sanatımızı en iyi şekilde öğrenerek sürdüreceklerini hem de arkadaşlarına öğreteceklerini düşündüğüm öğrencilerimizi birbirinden güzel Parmak Dokuma ve Yörük Bağı ürünleri için tebrik ediyorum" dedi.

Öğrenciler Ustalarla Buluşuyor etkinliği bugün, Usta Sanatçı Mehmet Yılmaz’ın eğitimini vereceği keçe sanatıyla son bulacak.