banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Oto pazarında ilginç dolu önlemleri
Oto pazarında ilginç dolu önlemleri
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Hilmi Güler'den elektrikli araç tanıtımı
Hilmi Güler'den elektrikli araç tanıtımı
Atlı polisler Bursa sokaklarında
Atlı polisler Bursa sokaklarında

Ünlü golfçü geliri onlara bağışlayacak

PROFESYONEL GOLF OYUNCUSU MUSTAFA BULUT

KOCAELİ 08.10.2020, 10:53
2
Ünlü golfçü geliri onlara bağışlayacak

Profesyonel Golf oyuncusu Mustafa Bulut’un düzenleyeceği turnuvada toplanacak bağışlarla yetim ve engelli çocukların ihtiyaçları karşılanacak.

Profesyonel Golf Oyuncusu Mustafa Bulut, düzenleyeceği golf turnuvası ile çocukların hayatına dokunacak. Normalleşme dönemiyle birlikte ilerleyen aylarda Bulut’un gerçekleştirmeyi planladığı golf turnuvasında toplanacak bağışlar ise öksüz, yetim çocukların ve engelli çocukların ihtiyaçlarını karşılayacak. 2015 yılında Uluslararası Golf Club Bonn Kupası, Uluslararası Ay Kupası, Münih Uzun Sürücü Kupası, Frankfurt Golf Delikleri Kupası, Uluslararası Dortmund Charity, Rookie Kupası kazanan, 2019 yılında da Bosphorus’ta şampiyonluk yaşayan ve Antalya grup birincisi ödülünü ve Golf Club Bonn yılın oyuncusu ödülünü kazanarak büyük başarılara imza atan Bulut, düzenleyeceği turnuva ile yetim ve engelli çocukların hayatına dokunmak istediğini ifade etti. Konu ile ilgili açıklama yapan Mustafa Bulut, ’’Onlar bizim çocuklarımız, destek olmak zorundayız. Görmezden gelemeyiz. Onların yaralarına merhem olmak için elimizden geleni yapacağız. Düzenlediğimiz bu turnuvanın kazananı çocuklarımız olacak” dedi.

Öte yandan, Mustafa Bulut, turnuva öncesi Avcılar ve Ataşehir’de bulunan evinde Bulut Security Boss yurtdışı genel menajeri Servet Yücel eşliğinde çocuklara golf eğitimi vereceğini ifade etti. Çocukları spora kazandırmak istediğini belirterek sporun önemini vurgulayan Bulut, derslerde başarı elde edecek olan çocuklar için ise Avrupa turu sözü verdi.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
24°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Namaz Vakti 08 Ekim 2020
İmsak 05:37
Güneş 07:01
Öğle 12:57
İkindi 16:07
Akşam 18:42
Yatsı 20:01
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 10
2. Fenerbahçe 4 8
3. Karagümrük 4 7
4. Galatasaray 4 7
5. Erzurumspor 4 7
6. Antalyaspor 4 7
7. Hatayspor 4 7
8. Göztepe 4 6
9. Kasımpaşa 4 6
10. Kayserispor 4 6
11. Konyaspor 3 5
12. Trabzonspor 4 5
13. Sivasspor 3 4
14. Gençlerbirliği 3 4
15. Beşiktaş 4 4
16. Malatyaspor 4 4
17. Gaziantep FK 4 3
18. Çaykur Rizespor 4 2
19. Denizlispor 4 2
20. Ankaragücü 3 1
21. Başakşehir 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 4 9
2. Altınordu 4 9
3. Tuzlaspor 4 8
4. Adana Demirspor 4 8
5. Samsunspor 4 8
6. Altay 4 7
7. Ankara Keçiörengücü 4 7
8. Giresunspor 4 7
9. Adanaspor 4 6
10. Balıkesirspor 4 6
11. Akhisar Bld.Spor 4 4
12. Bursaspor 4 4
13. Bandırmaspor 4 4
14. Ümraniye 4 4
15. Ankaraspor 4 3
16. Eskişehirspor 4 2
17. Boluspor 4 1
18. Menemen Belediyespor 4 1
Takımlar O P
1. Everton 4 12
2. Aston Villa 3 9
3. Leicester City 4 9
4. Arsenal 4 9
5. Liverpool 4 9
6. Tottenham 4 7
7. Chelsea 4 7
8. Leeds United 4 7
9. Newcastle 4 7
10. West Ham 4 6
11. Southampton 4 6
12. Crystal Palace 4 6
13. Wolverhampton 4 6
14. Man City 3 4
15. Brighton 4 3
16. M. United 3 3
17. West Bromwich 4 1
18. Burnley 3 0
19. Sheffield United 4 0
20. Fulham 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Real Betis 5 9
3. Real Sociedad 5 8
4. Villarreal 5 8
5. Barcelona 3 7
6. Sevilla 3 7
7. Getafe 4 7
8. Valencia 5 7
9. Cádiz 5 7
10. Granada 4 7
11. Osasuna 4 6
12. Atletico Madrid 3 5
13. Celta de Vigo 5 5
14. Eibar 5 4
15. Huesca 5 4
16. Elche 3 4
17. Deportivo Alaves 5 4
18. Levante 4 3
19. Athletic Bilbao 4 3
20. Real Valladolid 5 2