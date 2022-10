Üniversiteye yeni başlayanlar öğrencilere destek

Başiskele Belediyesi, ilçede ikamet eden ve üniversiteye yeni başlayan öğrencilere 2 bin TL destek sağlayacak.

Başiskele Belediyesi, öğrencilere sosyal desteğini sürdürüyor. Üniversiteye hazırlık aşamasında ilçedeki öğrencilere kitap ve kaynak desteği sağlayan, YKS rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunan Başiskele Belediyesi, uzun ve zorlu bir maratonu geride bırakarak üniversiteye yerleşen öğrencilere bir defaya mahsus 2 bin TL maddi destek sağlayacak. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, "Her şeyin en iyisine layık olan sizlere bugün bir müjdemiz daha var. İlçemizde ikamet eden ve üniversiteyi yeni kazanıp kaydını yaptırmış gençlerimize 2 bin TL öğrenim desteği veriyoruz. Her zaman her yerde dile getirdiğimiz gibi, ‘Gelecek gençlerin ellerinde yükselecek’. Ben de Yasin ağabeyiniz olarak her zaman sizin yanınızda olacağım. Sizlere başarı dolu bir eğitim ve öğretim yılı diliyorum” dedi.

Destekten yararlanmak isteyen öğrenciler, Başiskele Belediyesi’nin Genc-i Ala internet sitesi üzerinden başvuruda bulunabilecek. Bugün başlayan başvurularak, 6 Kasım Pazar günü son bulacak.