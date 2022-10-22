Üniversitelilerden KO-MEK’e yoğun ilgi

Kocaeli Üniversitesi tanıtım günlerine katılan KO-MEK, yaptığı uygulamalı eğitimlerle büyük ilgi topladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), Kocaeli Üniversitesi tarafından düzenlenen tanıtım günlerine stant açarak katılım sağladı. Yeni dönemde 360 farklı branşta kentin dört bir yanında ücretsiz halk eğitimlerini sürdüren Büyükşehir, alan çalışması çerçevesinde üniversitelilerle buluşarak KO-MEK’i anlattı. Tanıtım günleri çerçevesinde sokak oyunları, yön doğa etkinlikleri (ekip oyunları), çekilişler, çeşitli ikramlar ile açık hava sineması ve konser etkinliği gerçekleştirdi. KO-MEK ayrıca, Umuttepe tanıtım günlerinde vatandaşlara branşlarını tanıttı. Hazırlanan tanıtım broşürleri öğrencilere dağıtılırken, bir yandan da açılan stantlarda uygulamalı olarak branş tanıtımı yapıldı.