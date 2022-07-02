Üniversiteliler İzmit Kafası’nı ilgiyle takip ediyor

İzmit Belediyesi tarafından periyodik olarak yayınlanan İzmit Kafası Dergisi yoğun ilgi görüyor.

İzmit Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğünün aylık olarak düzenli bir şekilde yayınladığı İzmit Kafası Dergisi özellikle üniversite öğrencileri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 101’nci yıldönümü dolayısıyla gerçekleştirilen İzmit Kitap Günleri çerçevesinde Basın ve Yayın Müdürlüğü kurduğu stantta İzmit Kafası Dergilerini sergiledi.

Vatandaşların ve kitapseverlerin yoğun katılım gösterdiği İzmit Kitap günleri etkinliğine katılan Bolu Abant İzzet Baysal Kimya bölümü öğrencisi olan Eren Badın, stantta yer alan İzmit Kafası Dergisinin tüm sayılarını merak ederek yetkililerden talep etti. İzmit Belediyesi Basın ve Yayın Müdürlüğüne gelerek derginin diğer sayılarına da ulaşan Eren Badın, “İzmit’te doğup büyüdüm. Kentimde böyle bir derginin yayınlandığını görünce mutlu oldum. Dergiye kolay bir şekilde ulaşmamı sağlayan İzmit Belediyesi yetkililerine ve personeline teşekkür ediyorum” dedi.