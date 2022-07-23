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Üniversite tercihlerinde öğrencilere danışmanlık desteği

Gölcük Belediyesi, YKS’de en doğru tercihi yapmak için karar vermeye çalışan üniversite adaylarına ücretsiz tercih danışmanlığı verecek.

KOCAELİ 23.07.2022, 10:34
Üniversite tercihlerinde öğrencilere danışmanlık desteği

Gölcük Belediyesi, YKS’de en doğru tercihi yapmak için karar vermeye çalışan üniversite adaylarına ücretsiz tercih danışmanlığı verecek.

Gölcük Belediyesi heyecanlı ve kritik tercih sürecine girmeye hazırlanan üniversite adaylarına ücretsiz danışmanlık hizmeti verecek. Tercih telaşına düşen üniversite adaylarını yalnız bırakmayan Gölcük Belediyesi, Tercih Danışmanlık Merkezi ile öğrencilerin tercih kılavuzu olacak. Tercih Danışma Merkezi’nde görevlendirilecek iki uzman öğretmen; 25-29 Temmuz, 01-05 Ağustos tarihleri arasında üniversite adaylarına en doğru bölüm ve üniversiteyi tercih etmeleri için yardımcı olacak.

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