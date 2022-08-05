Üniversite tercihinde danışmanlık desteği

Başiskele Belediyesi, üniversite ve meslek tercihi yapacak öğrencilere iki hafta boyunca 8 noktada ücretsiz “YKS Rehberlik ve Danışmanlık Hizmeti” sundu.

Başiskele Belediyesi, YKS tercihinde gençlerin yanında olmaya devam etti. 2022 YKS tercih maratonun başlamasıyla birlikte sınavda başarılı puanlar alan ve hangi üniversiteyi ve bölümü seçeceği konusunda kararsız kalan Başiskeleli üniversite adayları, tercih sürecinde Başiskele Belediyesi’nin “YKS Rehberlik ve Danışmanlık Hizmeti”nden faydalandı. Başiskele İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görevlendirilen uzman rehber öğretmenler eşliğinde iki hafta boyunca ilçenin 8 farklı noktasında danışmanlık hizmeti verildi. Barbaros Semt Meydanı, Kullar Semt Meydanı, Başiskele Sahili, Yeşilyurt Mahallesi, Başiskele Çocuk Üniversitesi önü, Azize Hatun Kadın Spor Merkezi önü, Vezirçiftliği Semt Konağı Yanı ve Yuvacık Kültür Merkezi önünde verilen hizmetten yüzlerce üniversite adayı faydalandı.