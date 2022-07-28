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Üniversite tercih merkezine öğrencilerden yoğun ilgi

Gölcük Belediyesi’nin ücretsiz olarak hizmet verdiği Üniversite Tercih Danışmanlık Merkezi’ne öğrenciler ilgi gösteriyor.

KOCAELİ 28.07.2022, 10:47
Üniversite tercih merkezine öğrencilerden yoğun ilgi

Gölcük Belediyesi’nin ücretsiz olarak hizmet verdiği Üniversite Tercih Danışmanlık Merkezi’ne öğrenciler ilgi gösteriyor.

Tercih telaşına düşen üniversite adaylarını yalnız bırakmayan Gölcük Belediyesi Tercih Danışmanlık Merkezi, öğrencilere kılavuz olmaya devam ediyor. Uzman öğretmenler eşliğinde üniversite adaylarına ücretsiz danışmanlık hizmetinin verildiği merkeze öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor. Tercih Danışma Merkezi’nde görevlendirilen iki uzman öğretmen, 5 Ağustos tarihine kadar öğrencilere tercih döneminde yardımcı olmaya devam edecek.

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