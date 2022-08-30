Son Dakika
Başkan Harmankaya, “30 Ağustos 1922, milletimizin şanlı ordumuz ile birlikte yazdığı emsalsiz bir kahramanlık destanıdır”
Üniversite sınavına hazırlık kursunda dönem dersleri başlıyor
İzmit Belediyesi’nin üniversiteye hazırlanan gençler için açtığı ücretsiz kurs merkezinde dönem dersleri başlıyor.
KOCAELİ 30.08.2022, 11:05
İzmit Belediyesi’nin üniversiteye hazırlanan gençler için açtığı ücretsiz kurs merkezinde dönem dersleri başlıyor.
İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla hayata geçirdiği ücretsiz kurs merkezi Çınar Akademi’de kurslar başlıyor. 11 ve 12. sınıflar ile mezun grupta yer alan öğrenciler için verilen üniversite sınavı hazırlık kursları 12 Eylül’de dönem derslerine başlıyor. Ücretsiz kurs desteği almak isteyen öğrenciler Çınar Akademi Kurs Merkezine giderek başvuru yapabilir.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|4
|10
|2. Gaziantep FK
|4
|10
|3. Adana Demirspor
|4
|9
|4. Konyaspor
|4
|8
|5. Fenerbahçe
|4
|7
|6. Başakşehir
|3
|7
|7. Galatasaray
|4
|7
|8. Trabzonspor
|4
|7
|9. Kayserispor
|4
|6
|10. Antalyaspor
|4
|6
|11. Giresunspor
|4
|6
|12. Alanyaspor
|4
|5
|13. Karagümrük
|3
|3
|14. İstanbulspor
|4
|3
|15. Kasımpaşa
|4
|3
|16. Sivasspor
|4
|2
|17. Ümraniye
|4
|1
|18. Ankaragücü
|3
|1
|19. Hatayspor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|3
|7
|2. Eyüpspor
|3
|7
|3. Pendikspor
|3
|7
|4. Bandırmaspor
|2
|6
|5. Sakaryaspor
|3
|6
|6. Samsunspor
|3
|5
|7. Gençlerbirliği
|3
|4
|8. Keçiörengücü
|3
|4
|9. Boluspor
|3
|4
|10. Göztepe
|3
|4
|11. Adanaspor
|3
|3
|12. Erzurumspor
|3
|3
|13. Manisa Futbol Kulübü
|2
|3
|14. Rizespor
|2
|2
|15. Altınordu
|3
|2
|16. Denizlispor
|3
|1
|17. Ö.K Yeni Malatya
|3
|1
|18. Tuzlaspor
|3
|1
|19. Altay
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|4
|12
|2. M.City
|4
|10
|3. Tottenham
|4
|10
|4. Brighton
|4
|10
|5. Leeds United
|4
|7
|6. Chelsea
|4
|7
|7. Newcastle
|4
|6
|8. M. United
|4
|6
|9. Liverpool
|4
|5
|10. Brentford
|4
|5
|11. Fulham
|4
|5
|12. Crystal Palace
|4
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Nottingham Forest
|4
|4
|15. Aston Villa
|4
|3
|16. West Ham United
|4
|3
|17. Bournemouth
|4
|3
|18. Everton
|4
|2
|19. Wolverhampton Wanderers
|4
|2
|20. Leicester City
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|3
|9
|2. Real Betis
|3
|9
|3. Barcelona
|3
|7
|4. Athletic Bilbao
|3
|7
|5. Villarreal
|3
|7
|6. Atletico Madrid
|3
|6
|7. Osasuna
|3
|6
|8. Real Sociedad
|3
|6
|9. Mallorca
|3
|4
|10. Almeria
|3
|4
|11. Rayo Vallecano
|3
|4
|12. Celta Vigo
|3
|4
|13. Girona
|3
|3
|14. Valencia
|3
|3
|15. Sevilla
|3
|1
|16. Espanyol
|3
|1
|17. Elche
|3
|1
|18. Getafe
|3
|1
|19. Real Valladolid
|3
|1
|20. Cadiz
|3
|0
26
parçalı bulutlu
Sayfalar Tümü