Üniversite öğrencilerinin geliştirdiği otomobiller festivalde ilgi odağı oldu

Kocaeli’de düzenlenen Sıfır Atık Festivali’nde, üniversite öğrencileri tarafından geliştirilen geleceğin teknolojisine sahip elektromobiller ilgi odağı oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Kongre Merkezinde düzenlediği Sıfır Atık Festivali, geleceğin teknolojisine sahip otomobilleri ağırlıyor. Fuayede sergilenen otomobiller büyük ilgi çekiyor. Üniversite öğrencileri tarafından geliştirilen ve katıldıkları her yarışmadan ödüllerle dönen elektromobil araçlar fuar alanını dolaştı. TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışlarına katılan Kocaeli Üniversitesi ElectriCAR, Türk Mekatronik Bilge, Türk Mekatronik Klavuz elektromobil araçları ve Bursa Uludağ Üniversitesi UMAKİT Hidromobil aracı, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi SUBÜ-TETRA elektromobil aracı festivale katılım sağladı.

Sıfır Atık Festivalinde görücüye çıkan elektromobillerle öğrencilerin araç teknolojileri konusunda bilgi birikimi ve deneyim kazanmasını sağlamak amaçlanıyor. Elektromobil teknolojisine yapılan yatırımla öğrencilerin konuyla ilgili araştırma imkanı edinip dünyadaki gelişmeleri takip etmesi teşvik ediliyor. Geliştirdikleri araçları festivalde tanıtan üniversite öğrencileri, alternatif ve temiz enerji kaynaklarının otomotiv sanayinde kullanımını yaygınlaştırmak ve alternatif enerjilerin araç teknolojilerinde kullanımı konusunda farkındalık oluşturmak istediklerini ifade ediyor.