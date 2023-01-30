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Üniversite öğrencilerine 2 bin TL’lik destek

Körfez Belediyesi’nin üniversite öğrencileri için yapacağı 2 bin TL eğitim desteği başvuruları devam ediyor.

KOCAELİ 30.01.2023, 17:07
Üniversite öğrencilerine 2 bin TL’lik destek

Körfez Belediyesi’nin üniversite öğrencileri için yapacağı 2 bin TL eğitim desteği başvuruları devam ediyor.

Körfez Belediyesi’nin, 2022-2023 yılı dönemi için üniversite öğrencilerine vereceği eğitim desteği başvuruları devam ediyor. Lisans bölümünü kazanarak ilk kez kayıt yaptırıp aktif olarak eğitim gören 1. sınıf öğrencilerine 2 bin TL destek sağlanacak. Eğitim desteğinden devlet üniversiteleri ile Türkiye’de bulunan vakıf üniversitelerine tam burslu olarak yerleşen, kendisi ve ailesi Körfez’de ikamet eden, 22 yaşından gün almamış öğrenciler faydalanabilecek.

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