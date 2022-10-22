Üniversite öğrencileri kent çamaşırhanesinde ücretsiz hizmet alacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerine destek olmak için ücretsiz kent çamaşırhanesini hizmete koydu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’ye örnek olan bir hizmetin açılışını daha gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi, eğitim gören üniversite öğrencilerinin eğitim bütçelerine katkı sağlamak ve derslerine daha fazla zaman ayırmalarına imkan tanımak amacıyla İzmit Şahabettin Bilgisu Caddesi’nde bulunan çamaşırhaneyi hizmete sundu. İzmit’te gerçekleştirdiği ziyaretler sırasında çamaşırhaneyi gezme fırsatı bulan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, burada karşılaştığı öğrenciler ile sohbet etti ve onlara derslerinde başarılar diledi. Üniversite öğrencilerine yönelik hizmet verecek olan Kent Çamaşırhanesinde 10 adet çamaşır yıkama makinesi, 5 çamaşır kurutma makinesi ve 2 adet ütü bulunuyor. Haftanın 6 günü ücretsiz hizmet verecek olan çamaşırhane 09.00-18.00 saatleri arasında açık olacak.

Öğrenciler randevu oluşturarak herhangi bir temizlik malzemesi getirmeden çamaşırlarını gönül rahatlığıyla yıkatıp, kurutabiliyor. Öğrenciler talep etmeleri halinde ütü yapabilecek ortamı da çamaşırhanede bulabiliyor.