Uluslararası Kick Boks Kemer Şampiyonası başlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, farklı ülkelerden sporcunun katılacağı Uluslararası Kick Boks Kemer Şampiyonası’na cuma günü ev sahipliği yapacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Kocaeli Kick Boks (K-1) Kemer Şampiyonası için geri sayıma geçti. Şampiyona, büyükşehirin geçtiğimiz yıl yapımını tamamlayıp hizmete sunduğu Darıca Eray Şamdan Spor Salonu’nda gerçekleşecek. Ülkemizden 34, farklı ülkeden 6 yabancı olmak üzere toplam 40 sporcunun boy göstereceği Kick Boks (K-1) Kemer Şampiyonası’nda 11 alt ve 9 profesyonel olmak üzere 20 müsabaka yapılacak. Girişlerin ücretsiz olacağı şampiyona 28 Ekim Cuma günü saat 19.00’da başlayacak. Milli Takımlar Antrenörü ve Altay İhtisas Spor Kulübü kurucusu İsmail Altay, şampiyonanın gerçekleşmesine katkı sunan isimlere düzenlediği lansman toplantısında teşekkür etti. Konuşma yapan Altay, “Spor bir gönül işidir. Spora ve sporcuya destek olarak bu organizasyonun hayata geçmesine katkı sunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkür ediyorum. Uluslararası şampiyona, Kocaeli ve Darıca’nın tanıtımı açısından da faydalı olacaktır. Şampiyonaya tüm sporseverleri bekliyorum” dedi.