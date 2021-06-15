Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi tamamlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğiyle bu yıl 1.’si düzenlenen Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi rekor bir katılımla tamamlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 1.’si düzenlenen Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi bugün sona erdi. “Kadim Şifanın İzinde” temasıyla gerçekleştirilen ve toplamda 10 oturumun gerçekleştiği kongreye yurt içinden ve yurt dışından 64 akademisyen katıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin koordinasyonunda, Atatürk Üniversitesi Akupuntur ve Tamamlayıcı Tıp Yöntemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATYAM) ile Anadolu Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Derneği’nin (GETAT) işbirliğinde çevrim içi olarak gerçekleşti. Gerçekleştirilen toplantıda konuşma yapan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Derneği Başkanı Doç. Dr. Kenan Taştan, “Bizler kadim bir geleneğin mirasyedisi olarak yıllardır ecdadımızın ürettiği bilgiler üzerinde maalesef bilimsel çalışmalar yapmadık, yapamadık. Bundan sonra geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanında Türkiye’nin dünya genelinde adını duyuracağını ve bundan sonraki bilimsel çalışmaların makale sayılarının çok daha fazla artacağına inanıyorum. 4 bin 834 kayıtlı katılımcının Türkiye için rekor bir seviye, gelecekte çok daha iyilerini yapacağız” dedi.