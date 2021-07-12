banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Türk müteahhitler 500 Milyar Dolar Hedefine koşuyor
Türk müteahhitler 500 Milyar Dolar Hedefine koşuyor
Prof. Dr. Ceyhan’dan Bakan Koca’nın açıklamasına tepki!
Prof. Dr. Ceyhan’dan Bakan Koca’nın açıklamasına tepki!
Kavurucu sıcaklar bugün başlıyor!
Kavurucu sıcaklar bugün başlıyor!
Euro 2020 şampiyonu İtalya
Euro 2020 şampiyonu İtalya

Ulaşımpark’tan çalışanlarına eğitim

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş. Yolcu İlişkileri ve Kontrol Merkezi çalışanları, Büyükşehir 153’te "Halkla İlişkiler ve Stres Yönetimi-Öfke Kontrolü Eğitimi" aldı.

KOCAELİ 12.07.2021, 10:48
Ulaşımpark’tan çalışanlarına eğitim
banner502

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş. Yolcu İlişkileri ve Kontrol Merkezi çalışanları, Büyükşehir 153’te "Halkla İlişkiler ve Stres Yönetimi-Öfke Kontrolü Eğitimi" aldı.

Büyükşehir 153’ün alanında uzman eğitmenleri tarafından verilen iki eğitimde de Yolcu İlişkileri ve Kontrol Merkezi çalışanları bilinçlendirildi. Yolcularla sağlanan iletişimin daha kaliteli olabilmesi ve olası oluşabilecek her türlü olumlu - olumsuz durumda verilecek yanıtlar katılımcılara anlatıldı. İki farklı konuda katılımcılar toplamda 13 saat eğitim aldı. Çalışanlara verilen konularda en önemli noktaların üzerine vurgu yapıldı. Bu konuların başında beden dilinin olması gerektiği, öfke ve stres kontrolü ve son olarak da nezaket kuralları anlatıldı. Uzman eğitmenler verilen yüz yüze eğitimle birlikte sınav sonunda değerlendirme testi de gerçekleştirdi.
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
banner501