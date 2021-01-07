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Ulaşımpark, 1 yılda 26 milyon kilometre yol aldı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark, 2020 yılında ’önce sağlık, sonra yolculuk’ mottosuyla otobüs seferlerini arttırarak, 1 yılda 26 milyon kilometre yol aldı.
KOCAELİ 07.01.2021, 14:52
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark, 2020 yılında ’önce sağlık, sonra yolculuk’ mottosuyla otobüs seferlerini arttırarak, 1 yılda 26 milyon kilometre yol aldı.
UlaşımPark, 2020 yılında toplamda 26 milyon 676 bin 729 kilometre yol kat ederek, vatandaşlara ulaşım hizmeti verdi. 2018 yılında 748 bin 608 sefer yapan otobüsler, 2019 yılında bu sayıyı 912 bin 316’ya, 2020 yılında da 930 bin 626’ya çıkardı. UlaşımPark, pandemi sürecinde de seferlerini azalmayıp, artış sağladı.336 çevre dostu otobüsle Kocaeli’nin her yanını dolaşan UlaşımPark, aylık ortalama 80 bin sefer gerçekleştirdi.
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