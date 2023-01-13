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Ucuz cep telefonu ilanıyla vatandaşları dolandıran 4 şüpheli tutuklandı
Kocaeli’de e-ticaret sitelerine değerinden düşük fiyatlara cep telefonu ilanı yükleyerek vatandaşları dolandırdığı tespit edilen 4 şüpheli tutuklandı.
KOCAELİ 13.01.2023, 17:59
Kocaeli’de e-ticaret sitelerine değerinden düşük fiyatlara cep telefonu ilanı yükleyerek vatandaşları dolandırdığı tespit edilen 4 şüpheli tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri 4 şüphelinin e-ticaret sitelerine değerinden düşük fiyatlara cep telefonu ilanı yükleyerek, vatandaşları dolandırdığını tespit etti. Siber suçlarla mücadele çerçevesinde 4 şahsa da eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon neticesinde yakalanan şüpheliler gözaltına alındı. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.