Ücretsiz spor okulunda 7 branşta eğitim veriliyor

Başiskele Belediyesi Yaz Spor Okulları’nda eğitimler tüm hızıyla sürüyor.

4-16 yaş aralığındaki çocuklar için düzenlenen Ücretsiz Yaz Spor Okulları devam ediyor. Başvurular sonrası yaklaşık bin 700 öğrenci karate, yüzme, jimnastik, satranç, masa tenisi, basketbol ve voleybol branşlarında eğitim alıyor. Başiskele Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen ve geleceğin yetenekli sporcularının da keşfedilmesini sağlayacak Başiskele Belediyesi Yaz Spor Okulları’nda 7 farklı spor branşında eğitimler veriliyor.