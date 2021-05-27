Ücretsiz dil kursu ile Dünya’ya açıldı

Kocaeli’de belediyenin açtığı ücretsiz yabancı dil kursunda İngilizce öğrenen üniversite öğrencisi, girdiği dil sınavı ile yurtdışına açılarak hem çalışıp hem de kendini geliştirdi.

Kocaeli’de üniversite öğrenimini sürdüren Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri öğrencisi Filis Orhan, yabancı dil öğrenerek eğitimi ve kariyerine yön vermek amacıyla arayışa girdi. Yaptığı araştırma sonrasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları’nın (KO-MEK), kendini geliştirmek isteyen binlerce üniversite öğrencisine ücretsiz eğitim verdiğini öğrenen Orhan, İngilizce branşına kaydolarak eğitimi adlı. Ücretsiz dil kursunda öğrendiği İngilizce ile yaz tatilinde hem çalışıp, hem de tatil yapabileceği bir iş arayan Çakır, ABD’ye gidebilmek için Work and Travel’de sözlü iş sınavına girdi. Özel bir firmanın yaptığı sınavda oldukça yüksek puanla başarılı olan Orhan, daha sonra ikinci bir sınava daha tabi tutularak işe kabul edildi. Girdiği iki yabancı dil sınavından da başarılı olan Çakır, yaz tatilinde ABD’ye giderek hem çalıştı hem de tatil yaparak kendini geliştirdi.

Ücretsiz dil eğitimi ile kariyerine yön verdi

İş başvurusu sonrasında yapılan 2 sözlü sınavdan da başarı ile ayrılmanın mutluluğunu yaşayan Filis Orhan, “Kurs boyunca arkadaşlarım ve öğretmenlerim sayesinde iyi bir eğitim dönemi geçirdik. İngilizce bilgimizin üzerine daha da koyarak hem pratik yaptım, hem de kendimi geliştirdim. Bu da benim iş bulmamda etkili oldu. Burada aldığım eğitimler ve eğitim ortamı benim daha iyi gelişmeme katkıda bulundu. Ben öncelikle kendini geliştirmek isteyen üniversite öğrencilerini KO-MEK’in ücretsiz kurslarından faydalanmaları için kayıt yaptırmalarını istiyorum” dedi.