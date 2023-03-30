Tütünçiftlik’i Derince’ye bağlayan cadde yenilendi

Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Tütünçiftlik sahilinde altyapı çalışmaları sonrasında deforme olan ve Derince’ye geçişi sağlayan Fırat Çakıroğlu Caddesi’ni yeniledi.

Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yol bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Altyapının tamamlandığı cadde ve sokaklarda İSU ekipleri ile birlikte ortak çalışma yürüten ekipler, deforme olan yolları da yeniliyor. Ekipler bu çerçevede son olarak Tütünçiftlik sahilinde çalışma yürüttü. Tütünçiftlik’ten, Derince’ye geçişi de sağlayan, altyapı çalışmaları sonrasında da deforme olan Fırat Çakıroğlu Caddesi de Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yenilendi. Ekipler, bölgede ana caddeye paralel sokaklarda da yenileme çalışması yapılacağını belirtti.