Tütünçiftlik sahili Körfez yazısı ile renklendirildi

Körfez Belediyesi, Tütünçiftlik sahiline kutu harflerden oluşan ve ortasında kalp olan Körfez yazısı yerleştirdi.

Körfez Belediyesi, yeşil donatı alanlarının artırılması ve ilçenin modern kimliğinin ön plana çıkartılması için çalışmalarını sürdürürken bir yandan da kentin daha güzel, daha estetik bir görünüme kavuşması için de çalışmalar yapıyor. Bu kapsamda Tütünçiftlik sahiline kutu harflerden oluşan ve ortasında kalp olan Körfez yazısı yerleştirdi. Gündüz doğal haliyle gece de ışıklı haliyle güzel bir görüntü veren Körfez yazısı, ilk etapta Tütünçiftlik sahiline yapıldı. Başkan Şener Söğüt de çalışma alanını inceledi ve çalışmanın Yarımca, Hereke ve Kirazlıyalı sahilinde de uygulanacağını belirtti. Akşam saatlerinde rengârenk ışıklarıyla Körfez sahilini süsleyen ve vatandaşların önünde hatıra fotoğrafı çektirdiği yazıda kullanılan kalp işareti de Körfez sevgisini simgeliyor.