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TÜSİKON’dan PKK’nın hain katliamına sert tepki: “PKK ile yandaşlarını Allah kahretsin”

Üreticiler Sanayiciler ve İş Adamları Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Beşiktepe, Irak’ın Gara Bölgesi’nde bir mağarada terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 sivil vatandaşın yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulunarak “Hain, korkak ve kalleş PKK ile yandaşlarını Allah kahretsin. Görevi başındaki Mehmetçiklerimizin Allah yardımcısı olsun” dedi.

KOCAELİ 15.02.2021, 10:42
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TÜSİKON’dan PKK’nın hain katliamına sert tepki: “PKK ile yandaşlarını Allah kahretsin”

Üreticiler Sanayiciler ve İş Adamları Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Beşiktepe, Irak’ın Gara Bölgesi’nde bir mağarada terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 sivil vatandaşın yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulunarak “Hain, korkak ve kalleş PKK ile yandaşlarını Allah kahretsin. Görevi başındaki Mehmetçiklerimizin Allah yardımcısı olsun” dedi.

Üreticiler Sanayiciler ve İş Adamları Konfederasyonu (TÜSİKON) Genel Başkanı Orhan Beşiktepe, 13 vatandaşın PKK tarafından Gara Bölgesi’nde bulunan bir mağarada şehit edilmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Şehit edilen sivil vatandaşların yakınlarına baş sağlığı dileklerinde bulunan Beşiktyepe, “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz hem sınır içinde hem de sınır ötesinde ülkemizin bekası için operasyonlarına başarı ile devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde başlatılan Pençe Kartal-2 Harekatı’nda da ordumuz sınır ötesinde destan yazmış ve bölücü unsurları bir bir bertaraf etmiştir. Operasyonda ordumuzun başarısının haklı gururunu yaşarken, PKK’nın kalleş yüzünü bir kez daha görmüş olduk. PKK’lı hainler tarafından Irak’ın Gara Bölgesi’nde masum, silahsız 13 vatandaşımız bir mağarada şehit edildi. Terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 vatandaşımıza Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Hain, korkak ve kalleş PKK ile teröre ve teröristlere destek verenleri Allah kahretsin. Görevi başındaki Mehmetçiklerimizin Allah yardımcısı olsun, Rabbim ordumuzu daima muzaffer eylesin. Tüm bu hainliklere rağmen ülkemiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde terörle mücadele etmeye devam edecektir” dedi.

“Binlerce soysuza bir soylu yeter “

Terör örgütlerinin Türkiye’deki birlik ve beraberliği bozamayacaklarını ifade eden Beşiktepe, “Terörle mücadelede üstün başarılar gösteren Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar’a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya ve idaresindeki kahraman ordumuza şükranlarımı sunuyorum. Bu soysuzların hadlerini bildireceklerine canı gönülden inanıyorum. Birlik ve beraberliğimizi bozamayacaklar. Lider ülke hedefine kararlılıkla devam edeceğiz” diye konuştu.
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