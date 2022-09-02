Türkiye’nin en iyi dövüşçüleri Kocaeli’de buluşacak

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde pazar günü düzenlenecek olan Muay Thai Galasında Türkiye’nin en iyi dövüşçüleri ringe çıkacak.

Darıca sahili, Muay Thai Gala Müsabakalarına ev sahipliği yapacak. Darıca Belediyesi ve Muay Thai Federasyonu Kocaeli İl Temsilciliği ortaklığında gerçekleşecek etkinlikte Türkiye’nin en iyi dövüşçüleri ringe çıkacak. 4 Eylül Pazar günü saat 20.30’da Dudayev sahili amfi tiyatroda gerçekleşecek Muay Thai Galası, birbirinden heyecanlı dövüşlere sahne olacak. Darıca’nın sporda örnek ve marka bir şehir olması için çalıştıklarını kaydeden ve vatandaşları Muay Thai Galası’na davet eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Bu organizasyonu düzenleyen Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü’müzün spordaki başarısı bizleri gururlandırıyor ve doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü olarak farklı spor branşlarına da yatırım yaparak Darıca’yı sporda marka bir ilçe haline getirmek için çalışacağız" diye konuştu