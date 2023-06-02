Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi’nde sona gelindi

Başiskele Belediyesi tarafından gençlere yönelik çağın şartlarına uygun olarak modern ve estetik tarzda projelendirilen Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi’nde yapılan çalışmalarda sona gelindi.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü’nün Türkiye Yüzyılı’nda gençlere en büyük armağanı olacak olan Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi, Kocaeli’nin de en büyük gençlik merkezi olacak. Yeşilyurt Mahallesi’nde yaklaşık 1500 metrekarelik inşaat alanı üzerinde yapımı devam eden Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi’nin ince işçiliği sürüyor. Çalışmaların bir an evvel tamamlanıp bu yıl içerisinde gençlerin hizmetine sunulması için büyük bir gayret gösteriliyor. Belediye Başkanı Yasin Özlü de, Başiskele’de Türkiye Yüzyılı’nın ilk cemresinin gençlerin üzerine düşmesi için gençlik merkezindeki çalışmaları sık sık yakından takip ediyor.

Teknolojik altyapısı ve modern görünümüyle sadece gençlerin değil, çevre ilçelerden gençlerin de taleplerine karşılık verecek olan Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi gençlerin cazibe merkezi olacak. Profesyonel ses ve görüntü stüdyoları kurulacak merkezde gençlerin dijital içerik üretmeleri ve yayınlamaları sağlanacak. Profesyonel bir radyo stüdyosu standartlarında kurulacak ses stüdyolarında gençler enstrümanlarını çalıp, şarkılarını söyleyerek profesyonel ses kaydı yapabilecekler.

Greenbox stüdyolarının da yer alacağı gençlik merkezinde video ve fotoğrafçılık konularında gençler kendilerini geliştirme fırsatı bulacak. Video içerik üretmek isteyen Youtuberların uğrak mekanı olacak.

Ayrıca elektro laboratuvar odası, bilgisayar 3D multimedya odası, iletişim atölyesi, interaktif oyun odası, e-spor antrenman odası, kaçış oyun odası gibi odaların da yer alacağı Başiskele’nin yeni nesil gençlik merkezi Kocaeli’nin her yerinden herkesin gelip kullanabileceği bir tesis olacak.

Güçlü bilgisayarların ve hızlı internet erişiminin yer alacağı merkezde ayrıca 400 kişilik çok amaçlı tiyatro ve konser salonu, gençlerin sağlıklı bir yaşam sürebilmeleri için fitness salonu da yer alacak. Yaklaşık 3 dönümlük alanda 1338 metrekarelik zeminde inşa edilen Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi’nin 1. ve 2. katı 850 metrekare civarında olacak.