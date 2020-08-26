Türk Sanat Müziği ezgileri Başiskele Sahili’nde yankılandı

Başiskele Belediyesi tarafından Başiskele Sahili’nde düzenlenen sanat müziği konserine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Başiskele Belediyesi tarafından korona virüs tedbirleri alınarak sürdürülen yaz etkinlikleri devam ediyor. Bu güne kadar Türk halk müziği konserlerinden Urfa sıra gecelerine, Erzurumlu aşıklardan Türk sanat müziğine çeşitli etkinlikler düzenleyen Başiskele Belediyesi, her kesime hitap ederek vatandaşların eğlenmesini sağlıyor. Son olarak, etkinlikler kapsamında Başiskele Sahili’nde sanat müziği konseri verildi. Maske, sosyal mesafe ve sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak düzenlenen konsere Başiskele Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri de hazır bulundu.

Etkinlik alanında belirli noktalara dezenfektan üniteleri yerleştirildi. Vatandaşların oturma düzenleri sosyal mesafe kurallarına göre ayarlanırken, alana alına sadece maske takan vatandaşlar alındı.