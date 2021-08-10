Türk asıllı sanatçı pandemide boş durmadı

Almanya’da yaşayan Türk asıllı rap sanatçısı Anıl Özkan’ın pandemide yaptığı çalışmalar meyvesini vermeye başladı.

Almanya’da yaşayan Türk asıllı rap sanatçısı Anıl Özkan’ın pandemide boş durmayarak, müzik yapmaya devam etti. Normalleşme ile birlikte çalışmalarını hızlandıran Özkan, yeni single çalışmasıyla dinleyicilerin karşısına çıktı. Dilemma ismiyle de bilinen genç müzisyen yeni çalışmalarında ise Anıl Özkan olarak dinleyicinin karşısına çıkacak.

Küresel çapta yaşanan Covid - 19 ile beraber müzik endüstrisinin ciddi bir hasar aldığını ifade eden Anıl Özkan, ’’Pandemi süreci boyunca üretmeyi asla bırakmadım. Her zaman yeni parçalar karaladım, prodüksiyon anlamında yeni gelişmelere imza attım. Bunu yeni single ile insanların daha iyi anlaması mümkün olacak. Çünkü onlara aradığını vermek için elimden gelenin fazlasını yaptım’’ dedi.

’’Nachts Unterwegs bir yükseliş trendi oluşturdu’’

Streetlife albümü öncesinde yayınlanan ‘Nachts Unterwegs’ için yorumda bulunan Anıl Özkan, “Tam olarak ortaya koymak istediğim, beni ve müziğimi çok iyi yansıtan bir parçaydı. Bunun meyvelerini ise kısa zamanda topladık. Keza Spotify, Youtube ve diğer mecralarda dinlenme sayıları beklentimizi fazlasıyla karşıladı. Pozitif bir detay olarak gördüğümüz bu ivme bizi bir adım daha ileriye taşıdı. Streetlife albümünde hiphop, drill, deep ve trap soundlara rastladığımız için yeni single ile ilgili ’’Kökünde hiphop ve trap olan bir albüm olan Streetlife büyük bir emeğin karşılığıydı. Bunu sunabilmemde özellikle Red Bull Music Studio Berlin büyük bir rol üstlendi. Global bir yapının parçası olmak ister istemez kaliteyi arttırıyor. Dolayısıyla daha iyi işler ortaya koymak adına güçlü bir motivasyona dönüşüyor. Yeni single ise bu motivasyonun ürünü olacak’’ diye konuştu.