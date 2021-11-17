Turistler İzmit’e hayran kaldı

İzmit Belediyesi Genç Girişimciler Merkezi, Aliz Team işbirliğiyle düzenlenen gezi organizasyonunda 7 farklı ülkeden Kocaeli’ye gelen turistlere İzmit’i tanıttı.

İzmit Belediyesi Genç Girişimciler Merkezi ile merkezin üyelerinden Aliz Team kurucusu Ali Akdoğan, yabancı misafirlere yönelik İzmit’in turistik değerlerinin aktarılması ve tarihi yerlerinin gösterilmesi amacıyla gezi düzenledi. Gezi programına katılan Endonezya, Rusya, Brezilya, Fas, Tunus, Kenya ve Etiyopya gibi ülkelerden gelen toplamda 17 misafir, İzmit’in tarihi ve turistik yapısını çok beğendi. Gezi programı kapsamında; Bağçeşme Şehitlik Korusu, Kapanca Sokak, Atatürk Evi ve Kocaeli Arkeoloji Müzesi ziyaret edildi. Özellikle Atatürk Evi içinde yer alan Atatürk’ün kişisel eşyaları, yabancı turistler tarafından büyük ilgi gördü.

Gezinin devamında, yabancı misafirlere Gülümse Kafe’de İzmit’in meşhur lezzeti Mancarlı pide ikram edildi. Turistlere ikramların yanı sıra, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet adına Strateji Geliştirme Müdürü Cemal Taki Şahan tarafından da hediyeler takdim edildi.