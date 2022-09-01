Turgut Mahallesi’nde bin 80 metreküp taş kullanılacak

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Turgut Mahallesi Helvacı Sokak’ta yapımına başladığı duvar için bin 80 metreküp taş kullanacak.

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, tahrip olan bölgelerde vatandaşın konfor alanlarını iyileştirmek için çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede ekipelr, Turgut Mahallesi Helvacı Sokak’ta taş duvarı yapımına başladı. Uzunluğu 60, yüksekliği 6 ve genişliği 3 metre olan duvarın yapımı için bin 80 metreküp taş kullanılacak.