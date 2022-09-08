Kocaeli’de Akçaray Tramvay Hattı’nı D-100 üzerinden Kuruçeşme’ye bağlayacak projede geçişi sağlayacak kirişler montaja hazırlanıyor. Tramvay, yeni hattıyla 10 bin 212 metrelik çift hatta ulaşacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Kuruçeşme Tramvay Hattı Projesi’nde de çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Bu bağlamda Akçaray Tramvay Hattı’nı D-100 üzerinden Kuruçeşme’ye bağlayacak yeni tramvay hattı projesinde geçişi sağlayacak çelik kirişler montaja hazırlanıyor. Yerde birleştirilen çelik kirişler kademe kademe ayakların üzerine yerleştirilecek. Kuruçeşme’ye kadar uzanacak Akçaray tramvay hattında geçişi sağlayacak 332 metre uzunluğundaki köprünün ayakları arasındaki bağlantıyı 250 adet 12 metre uzunluğundaki çelik kirişler sağlayacak. Kocaelililerin vazgeçilmez ulaşım araçlarından biri haline gelen tramvay, yeni hattıyla 10 bin 212 metrelik çift hatta ulaşacak. 3 kilometre tek hatlı depo sahasıyla birlikte tramvayın tek hat uzunluğu 23,4 kilometreye, Kuruçeşme istasyonuyla durak sayısı da 16’ya çıkacak. Vatandaşların hayatına kolaylık ve konfor katacak proje ile İzmit merkezi, Sekapark ve otogara erişim daha hızlı olacak.

Proje çerçevesinde Kuruçeşme girişteki özel hastane ve İzmit Lisesi önüne inşa edilen iki yeni modern yaya üst geçidi tamamlanarak hizmete sunuldu. Özel hastane önüne inşa edilen yaya üstgeçidi 59 metre, İzmit Lisesi önüne inşa edilen yaya üstgeçidi 52 metre uzunluğuna sahip bulunuyor.