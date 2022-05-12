Trafolar sanat eserine dönüştürülüyor

Çayırova’da görsel olarak yıpranan ve görüntü kirliliğine sebep olan trafolar, duvar ressamlarının fırçalarıyla sanat eserine dönüştürüldü.

Çayırova Belediyesi, ilçedeki trafoları birer sanat eserine dönüştürüyor. Görüntü kirliliğine sebep olan 9 farklı lokasyondaki trafolar, üzerine yapılan resimlerle tabloları andırıyor. Trafoların üzerine doğa, bilim, hayvan ve dünya temalı resimler çiziliyor. Çayırova’nın çevre görünümüne katkı sunan proje görenlerin de beğenisini topluyor. "Suyunu boşa harcama", "Bir kap su" gibi yazılı sosyal sorumluluk mesajları içeren resimlerin yanı sıra, çocuklara ilham veren Türk bayraklı astronot ve dekoratif doğa resimleri de vatandaşlardan tam not alıyor.