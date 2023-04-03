Trafo binası TOGG ve Kızılelma ile süslendi

Gebze’de estetik açıdan olumsuz görüntü oluşturan trafo binası, Türkiye’nin ilk muharip insansız savaş uçağı Kızılelma ve TOGG Anadolu’nun resim ve yazılarıyla süslendi.

Gebze Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kentin değişik noktalarında yer alan ve estetik açıdan olumsuz görüntü teşkil eden trafo binalarını yeniden boyayıp, renklendiriyor. Bu çerçevede, Gaziler Mahallesi Şehit Fahri Kır Caddesi 1757 sokak üzerinde bulunan trafo, Türkiye’nin ilk muharip insansız savaş uçağı Kızılelma ve TOGG Anadolu’nun resim ve yazılarıyla süslenerek, kent estetiğine uygun hale getirildi. Gebze Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, kentin diğer noktalarında da çalışmaların devam edeceği bilgisini paylaştı.