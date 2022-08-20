Trafiko artık sanal dünyada

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çocukların trafik eğitimini alması ve eğlenceli vakit geçirmesi için geliştirdiği ‘Trafiko’ oyununu sanal dünyaya taşıdı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi trafikte bilinçli bir nesil yetiştirmek için çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede çocukların trafik eğitimini alması ve eğlenceli vakit geçirmesi için ‘Trafiko’ oyunu tasarlanmıştı. Çocuklar ve velilerin büyük ilgi gördüğü oyunda güncellemeye gidildi. Kağıt üzerindeki oyun gelişen teknolojiyle birlikte sanal dünyaya taşındı.

Ulaşım Dairesi Başkanlığınca okullarda düzenlenen eğitimlerde çocuklara trafik levhalarının anlamları, kaldırımda yürüyüş kuralları, güvenli geçiş yerlerini kullanmanın önemi ve emniyet kemeri kullanımının gerekliliği konularında bilgiler veriliyor ve ardından ‘Trafiko’ oyunu hediye ediliyordu. Bilgilerin ardından çocuklar “Trafiko” eğitim seti ile aldıkları bilgileri eğlenceli bir şekilde oynayarak tekrar etme imkânı buluyordu. Büyükşehir’in çalışmasıyla ‘Trafiko’ oyunu yeniden tasarlandı.