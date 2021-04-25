Trafik sorununa çözüm olan köprülü kavşakta çevre düzenlemesi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Karamürsel Kent Meydanı Köprülü Kavşağında çevre düzenleme çalışması başlattı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde araç trafiğine açılan ve bölgedeki trafik soruna çözüm olan Karamürsel Kent Meydanı Köprülü Kavşağında çevre düzenlemesi yapıyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri çevre düzenlemesi kapsamında alana 3 bin 200 metreküp toprak serimi gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında, 2 bin 548 adet top şimşir, bin 560 adet nandina, 237 adet konik ladin, 288 adet top mazı, 18 adet zeytin ağacı, 31 adet tijli alev, 172 adet ateş dikeni, 470 adet tenax, 246 adet loropetalum ve 140 adet yayılı ardıç dikimi gerçekleştirecek.

Ayrıca, alana bin 131 metrekare taban örtüsü serilecek ve bin 131 metrekare de dolamit taşı döşenecek.