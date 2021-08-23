Trafik kültürü erken yaşta kazandırılacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Güney Terminali yanında bulunan alana kurulan Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. 17 bin 473 metrekarelik alanda yapılan parkta incelemelerde bulunan Büyükşehir Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, trafik kültürünün erken yaşlardan itibaren oluşturulacağını vurguladı.

Daire başkanlıklarının koordineli bir şekilde çalıştığı projede Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, 19 adet ızgara ve 16 adet baca imalatını tamamladı. 3.088 ton plentmiks ve 1.295 ton binder imalatı yapan Fen İşleri, 2.349 m andezit bordür ve 1.634 metrekare baskı beton alan imalatını da gerçekleştirdi. Yaklaşık 5 ton baslı beton içi hasır çelik konulurken 900 ton aşınma asfalt imalatı da yakın zamanda yapılacak. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı da 294 metrekarelik eğitim ve idari banin yapımını tamamladı. Ağaç dikimi ve çevre düzenlemesini yapacak olan park Bahçeler, toprak dolgu, yeşillendirme ve bitkilendirme çalışması yaparken sulama tesisatını da kuracak. Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından sinyalizasyon ve trafik tabelaları konulacak. Hız kesici kasisler yapacak olan Ulaşım aynı zamanda yaya geçitleri ve yol çizgileri çizimini gerçekleştirecek.

22 adet kamera ile izlenecek

Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı da çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Yapı Kontrol, 28 adet aydınlatma direğinin altyapısı, kazı ve borulama ve ankraj işlemlerini tamamlarken beton atılmasının ardından direkleri dikecek. Direkler dikildikten sonra 19 adet dış ve 3 adet iç kamera olmak üzere 22 adet kamera takılacak. Depo, eğitim ve personel odasına elektrik, internet ve telefon iç tesisatları için altyapı hazırlandı, priz, anahtar ve lambalar takılacak.