Trafiği rahatlatacak projede sona doğru

Kocaeli’de kent içi trafiğini rahatlatması amacıyla hayata geçirilen Turgut Özal Köprüsü İkileme ve Yol Yapım projesinde sona yaklaşıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, Çayırova ilçesinde TEM Bağlantı Yolu üzerinde yer alan Turgut Özal Köprüsü İkileme ve Yol Yapım projesinde sona doğru yaklaşılıyor. Köprü üzerindeki araç yığılmalarının önüne geçmesi beklenen projede daha önce ilave köprünün üç ayağının üzerine 32 metre uzunluğunda 20 kiriş yerleştirilmişti. Kiriş montajından sonra zemine tabliye betonu döken ve izolasyon imalatı yapan ekipler, diğer işlerde de önemli bir mesafe kat etti.

İlave köprüye 75 ton asfalt serildi

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın kontrolünde devam eden çalışmalarda son olarak ilave köprünün asfalt serimi gerçekleştirildi. Bu çerçevede 65 metre metre uzunluğunda, 10.75 metre genişliğinde olan köprünün zeminine 75 ton aşınma tabakası asfaltı serildi. Ekipler önümüzdeki günlerde otomobiller ve yayalar için ayrı korkuluklar ve antivandalizm çit sistemleri imalatlarını yapacak.

3 caddeye yollar genişliyor

Proje çerçevesinde genişlemesi planlanan Turgut Özal Caddesi, Tuna Caddesi, Namık Kemal Caddesi’nde ise altyapı ve üstyapı çalışmaları devam ediyor. Proje tamamlandığında, Turgut Özal Caddesi’nde İstanbul-Kocaeli il sınırını birbirinden ayıran yol, otoban üzerinden yeni ilave köprü ile geçilerek yeniden Turgut Özal Caddesi’ne bağlanacak.