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Tırdan mazot çalarken suçüstü yakalandılar
Kocaeli’de tırdan mazot çaldığı sırada suçüstü yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
KOCAELİ 01.09.2022, 12:32
Kocaeli’de tırdan mazot çaldığı sırada suçüstü yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Olay, Çayırova ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.L. ve R.A. isimli şüpheliler tırdan mazot çaldıkları sırada polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezindeki tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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