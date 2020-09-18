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Tıra arkadan çarpan tomruk yüklü tır hurdaya döndü
KOCAELİ’NİN DERİNCE İLÇESİNDE PARK HALİNDEKİ TIRA ARKADAN ÇARPARAK HURDAYA DÖNEN KAMYONUN SÜRÜCÜSÜ ŞANS ESERİ YARA ALMADAN KURTULDU.
KOCAELİ 18.09.2020, 09:30
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Kocaeli’nin Derince ilçesinde park halindeki tıra arkadan çarparak hurdaya dönen kamyonun sürücüsü şans eseri yara almadan kurtuldu.
Kaza gece 04.00 sıralarında Derince D-100 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre D-100 İstanbul istikameti liman yolu mevkiinde İsmet A. idaresindeki 41 F 7211 plakalı tomruk yüklü kamyon, emniyet şeridinde park halinde duran motor yağı yüklü tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon hurdaya dönerken tırdaki yağlar ise patlayarak yere savruldu. Kamyon sürücüsünün şans eseri yara almadan kurtulduğu kazada hurdaya dönen araçlar çekici ile yoldan kaldırıldı. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.
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