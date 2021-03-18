Tır parklarında ücretsiz servis

Körfez Belediyesi, mahalle aralarında tırların parklanmasının önüne geçmek adına hayata geçirdiği Kabakoz Tır Parkı’nda ve Belde Garajı’nda şoförlerin geliş-gidişlerde rahat ulaşımını sağlamak adına ücretsiz servis imkanını hayata geçirdi.

Körfez Belediyesi, mahalle aralarında tırların parklanmasının önüne geçmek adına hayata Belde Garajı dışında 30 dönümlük alanda Kabakoz Tır Parkı’nı hayata geçirmişti. Çalışmaların tamamlanması sonrasında hizmet vermeye başlayan tır parkında, şoförlerin araçlarını bıraktıktan sonra gideceği noktaya götürülmesi ve dönüşünde de tekrar tır parkına ulaştırılması için ücretsiz servis imkanı sundu.

Ücretsiz ulaşım imkanı

Tır parkına araçlarını bırakan sürücülere, saat 22.00 ile sabah 07.00 saatleri arasında köyler bölgesi haricindeki muhtarlık binalarının önünden geliş ve gidişleri için ulaşım imkanı sunulacak. Cumartesi günleri hariç haftanın her günü tır parkına araçlarını bırakan şoförlere sunulacak olan servis imkanı için herhangi bir ücret talep edilmeyecek.

Tır parklarının hayata geçmesi ile birlikte Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de mahalle aralarına ve ana caddelerde park halinde bırakılan tırlara yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler tarafından trafiği aksatan ve çevre güvenliğini tehdit eden tırlara parklanmalarından dolayı cezai işlem uygulanıyor.