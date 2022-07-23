Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesini yerinde incelediler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesini yerinde inceleyen Kocaeli Kent Konseyi Kadın Meclisi yönetimi tarlaları gezerek memnuniyetlerini dile getirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ülkenin tarımsal kalkınma hamlesine Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi (TABİP) ile destek sunuyor. Bu bağlamda Kocaeli Kent Konseyi Kadın Meclisi Yönetim Kurulu Üyeleri, Kocaeli Dokümantasyon Merkezi çalışanları, KARMEK eğitimci ve kursiyerleri, TABİP çerçevesinde ekilen tarlaları gezdi. Katılımcılar, ekimi yapılan biberiye, tıbbi nane ve melisa bitkileri üzerine bilgilendirildi. Projede ilk olarak Kandıra’da sözleşme yapılan çiftçilerin tarlalarını gezen katılımcılar, Kocaeli’de tıbbi ve aromatik bitki ekiminin yaygınlaştırılması çalışmalarını bizzat yerinde görürken, ekilen ürünleri de inceleme fırsatı buldu. TABİP çerçevesinde ekim yapılan tarlada katılımcılara proje hakkında bilgi verildi.

İnceleme gezisine katılanlar ekim alanlarının ardından Başiskele Kullar’da inşa edilmeye devam eden Tıbbi Aromatik Bitki Üretim ve İşleme Tesisini ziyaret etti. Biberiye, tıbbi nane ve melisa bitkilerinin işleneceği merkezi gezen ve yetkililerden bilgi alan katılımcılar, yetiştirilen ürünleri görmekten büyük bir mutluluk duyduklarını ifade etti.