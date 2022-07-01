Tepecik Mesire ve Piknik Alanı törenle hizmete açılacak

Dilovası’nda bulunan Tepecik Mesire ve Piknik Alanı, 4 Temmuz Pazartesi günü saat 14.00’te yapılan açılışla vatandaşların hizmetine sunulacak.

Vatandaşların huzurlu bir ortamda aileleriyle piknik ve spor yaparak keyifli vakit geçirebileceği Tepecik Mesire ve Piknik Alanı içerisinde; kır lokantası, kır kahvesi, etkinlik alanları, ibadethane, kontrol noktası, piknik alanları, çocuk oyun alanı, gezinti yolları, yöresel ürün satış yerleri, fitness alanı, ahşap kamelyalar, tuvalet ve açık otopark yer alacak. Aynı zamanda alanda, koşu, yürüyüş ve bisikletin yanı sıra alternatif spor olanakları da sağlanacak.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Seçim sürecinde halkımıza söz verdiğimiz bir projemizin daha açılışını yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımızla gerçekleştirdiğimiz protokol ile Tepecik köyümüzde bulunan ve ilçemize kazandırdığımız 33 dönümlük alan üzerinde yapımına başladığımız mesire ve piknik alanımız artık halkımızın hizmetine hazır hale geldi. 4 Temmuz Pazartesi günü görkemli bir şekilde açılışını yapacağımız alanımız ilçemize değer katacak ve doğal bir yaşam alanı olacaktır" dedi.