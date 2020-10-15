Tepebaşı Cami’nin minareleri yükseliyor

İzmit Belediyesi tarafından inşa edilecek olan Ambarcı Mahallesi Tepebaşı Merkez Cami’nin minarelerinin betonu döküldü.

İzmit Belediyesi tarafından Ambarcı Mahallesi sakinlerinin 15 yıldır kullandığı prefabrik mescit yerine yapılacak, çevre köylerden gelen vatandaşların da rahatça ibadet edebilecekleri Ambarcı Tepebaşı Cami’nin minarelerinin betonu döküldü. Tamamlandığında 414 metrekarelik kapalı alana sahip olacak Ambarcı Tepebaşı Cami’nde aynı anda 700 kişi ibadet edebilecek.

Devam eden çalışmaları yerinde takip eden Ambarcı Mahallesi Muhtarı Mustafa Karaboğa, “Burası prefabrik bir yapıydı ve artık hizmet edecek durumda değildi. İslamiyet’in yaşaması, ayakta durması için burada temiz, nezih ve güzel bir caminin olması gerektiğini düşündük. Fatma Başkanımız buraya geldiğinde böyle güzel bir cami ihtiyacını kendisine ilettik. O da sağ olsun ‘Biz bunu yaparız’ dedi. Şu anda minarelerimizin son betonlarını atıyoruz. Daha sonra zemine geçeceğiz. Burası, sadece Ambarcı Mahallesi değil çevre köylerin de toplanma merkezi. İzmit Belediye Başkanımız başta olmak üzere, emeği geçen tüm çalışanlara, köylülerimize ve çevreden bize yardımcı olan herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Ambarcı Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı İsmet Kanık ise, “2019 yerel seçimlerinden sonra Fatma Hanım bölgemize gelerek muhtarlarla bir toplantı yapmıştı. ‘Buraya güzel bir cami yapalım, vatandaşlarımızın hizmetine sunalım’ dedi. Burada, taban alanı yaklaşık 400 metrekare, balkonu da 270-300 metrekare olan ve aynı anda 700 kişinin ibadet edeceği güzel bir yapı ortaya çıkacak. Başkanımıza, köylerimiz adına teşekkür ediyoruz. İnşallah bittiğinde halkımız ibadetini gönül rahatlığıyla yapacak” ifadelerini kullandı.